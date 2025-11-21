Agentes de ICE armados allanaron hogar con niños en Queens, Nueva York: video  

Agentes de ICE irrumpieron con armas en un hogar en Queens (NYC) con niños. Tenían una orden de arresto contra un pariente de ellos, pero él no estaba allí
Terroristas con uniforme, para variar.
"El allanamiento de morada es un delito que consiste en entrar o permanecer en la vivienda de otra persona sin su consentimiento, o en contra de su voluntad. Protege el derecho fundamental a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio. La pena varía según las circunstancias, siendo de prisión de 6 meses a 2 años en la modalidad básica, y aumentando a 1 a 4 años si se emplea violencia o intimidación."