Agentes de ICE armados allanaron hogar con niños en Queens, Nueva York: video

Agentes de ICE armados allanaron hogar con niños en Queens, Nueva York: video  

Agentes de ICE irrumpieron con armas en un hogar en Queens (NYC) con niños. Tenían una orden de arresto contra un pariente de ellos, pero él no estaba allí

etiquetas: queens , nueva york , eeuu , ice , arma , asalto , allanamiento , ilegales , inmigraci
7 comentarios
#1 Juantxi
Dejan claro que USA no es un país democrático que respete ni los más básicos derechos humanos. Ya no hay máscara, es nazi-fascismo de la peor ralea.
#2 Robus
Que prueben de hacer eso en Texas, Indiana o otro de los estados donde existe la ley esa the “stand your ground” donde puedes matar tranquilame te a quien se meta en tu casa a la fuerza.
#4 Ludovicio
#2 Ahí entrarán disparando directamente.
#5 DenisseJoel
Esto ya se vio en la peli de Di Caprio.
#7 AsVHEn
Siempre leo eldirony.com en vez de eldiariony.com y pienso que es una noticia de parodia...
#3 EldelaPepi
¡Mira!
Terroristas con uniforme, para variar.
#6 listillo
Estado policial fascista dictatorial.

"El allanamiento de morada es un delito que consiste en entrar o permanecer en la vivienda de otra persona sin su consentimiento, o en contra de su voluntad. Protege el derecho fundamental a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio. La pena varía según las circunstancias, siendo de prisión de 6 meses a 2 años en la modalidad básica, y aumentando a 1 a 4 años si se emplea violencia o intimidación."
