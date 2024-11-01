edición general
Agente de ICE: "Si alzas la voz, borraré tu voz" [ENG]  

Agente de ICE le dice a un observador que está filmando "Te digo esto, si alzas la voz, borraré tu voz", y lo repite ante la incredulidad de quien filma.

ice , amenazas , minneapolis , minnesota
CamisaParda
CamisaParda
themarquesito
Amenazando con total alegría. Lo peor es que es moreno, así que sería un buen candidato a sufrir violencia por parte de ICE estando fuera de servicio

Format_C
Y por eso son la gestapo

Piscardo_Morao
El ICE portándose como la Gestapo, que "sorpresa"

sat
Esta gente ha visto muchas películas.

riazor97
Tienen lo que han votado. Aqui en España se viene lo mismo, solo falta tiempo....


