22
meneos
127
clics
Agente de ICE: "Si alzas la voz, borraré tu voz" [ENG]
Agente de ICE le dice a un observador que está filmando "Te digo esto, si alzas la voz, borraré tu voz", y lo repite ante la incredulidad de quien filma.
etiquetas
ice
amenazas
minneapolis
minnesota
15
7
0
K
130
CamisaParda
5 comentarios
15
7
0
K
130
CamisaParda
#1
themarquesito
Amenazando con total alegría. Lo peor es que es moreno, así que sería un buen candidato a sufrir violencia por parte de ICE estando fuera de servicio
2
K
47
#4
Format_C
Y por eso son la gestapo
2
K
38
#2
Piscardo_Morao
El ICE portándose como la Gestapo, que "sorpresa"
2
K
34
#3
sat
Esta gente ha visto muchas películas.
2
K
33
#5
riazor97
Tienen lo que han votado. Aqui en España se viene lo mismo, solo falta tiempo....
0
K
7
5
