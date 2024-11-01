edición general
Las agendas de Villarejo proyectan la sombra del comisario sobre el montaje de la cocaína contra Urbán y Podemos

Las agendas de Villarejo proyectan la sombra del comisario sobre el montaje de la cocaína contra Urbán y Podemos

Cuatro anotaciones en la bitácora del policía apuntan a su participación en la maniobra para imputar al partido de Pablo Iglesias blanqueo de dinero negro en pequeñas cantidades.

MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano *
las agendas del comisario revelan que el Gobierno del Partido Popular lanzó a la brigada política contra la formación de izquierdas desde prácticamente su creación, en 2014.

Y esto es lo que una parte de los españoles quiere tener en el gobierno porque "vive en una dictadura", hay que ser hijos de puta.
ipanies #3 ipanies
Ilegalización del PP ya!!!!
No puede ser que su prostitución de todos los estamentos del estado quede impune.
Bourée #5 Bourée
#3 Le tengo explicado a unos amigos de derechas todo el tema de cargarse a Podemos, las denuncias que quedan en nada y los titulares en primera página de las denuncias, pues bien, como son contra Podemos les da igual. Si ésto sucediese contra el PP tendríamos una avalancha descomunal.
Ovlak #2 Ovlak
El trabajo sucio era de Villarejo, pero la agenda en realidad era de otros. Sólo así se explica que haya hecho y deshecho en este país a placer.
ansiet #4 ansiet
Mmmmm ¿alguien lo dudaba?.
Este tio hacía y deshacía a su antojo y todo enmerdao de coacciones y rollos chungos de agente encubierto de los años 60.
