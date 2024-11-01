·
2024-11-01
Las agendas de Villarejo proyectan la sombra del comisario sobre el montaje de la cocaína contra Urbán y Podemos
Cuatro anotaciones en la bitácora del policía apuntan a su participación en la maniobra para imputar al partido de Pablo Iglesias blanqueo de dinero negro en pequeñas cantidades.
miguel urbán
podemos
montajes policiales
villarejo
#1
MiguelDeUnamano
las agendas del comisario revelan que el Gobierno del Partido Popular lanzó a la brigada política contra la formación de izquierdas desde prácticamente su creación, en 2014.
Y esto es lo que una parte de los españoles quiere tener en el gobierno porque "vive en una dictadura", hay que ser hijos de puta.
8
K
91
#3
ipanies
Ilegalización del PP ya!!!!
No puede ser que su prostitución de todos los estamentos del estado quede impune.
7
K
78
#5
Bourée
#3
Le tengo explicado a unos amigos de derechas todo el tema de cargarse a Podemos, las denuncias que quedan en nada y los titulares en primera página de las denuncias, pues bien, como son contra Podemos les da igual. Si ésto sucediese contra el PP tendríamos una avalancha descomunal.
0
K
11
#2
Ovlak
El trabajo sucio era de Villarejo, pero la agenda en realidad era de otros. Sólo así se explica que haya hecho y deshecho en este país a placer.
2
K
33
#4
ansiet
Mmmmm ¿alguien lo dudaba?.
Este tio hacía y deshacía a su antojo y todo enmerdao de coacciones y rollos chungos de agente encubierto de los años 60.
1
K
22
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
