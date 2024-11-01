edición general
La Agencia Española de Protección de Datos avisa de que TikTok sigue transfiriendo datos de usuarios europeos a terceros

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha avisado de que la plataforma TikTok continúa realizando transferencias de datos personales de usuarios europeos a terceros países, entre ellos China, una práctica que, según ha informado la AEPD, ya fue analizada por las autoridades europeas de protección de datos y que concluyeron en que no cumplen con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Gry #2 Gry
Que les obliguen a vender sus operaciones en la UE a alguna empresa estadounidense o israelí, así nuestros datos estarán seguros. :-P
3
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Boicot tiktok, ahora es de Israel
0
Gry #4 Gry
Me acaba de salir este aviso en TikTok:  media
0
sorrillo #5 sorrillo *
#4 Lo leí ayer, creo recordar que dice que en la UE podemos estar tranquilos por que nuestros datos están en Irlanda, en otra ubicación de la UE y en una de EEUU.

Y pensé pero qué cojones, ¿para qué en EEUU?

Editado, esto es lo que dicen: "en nuestra opinión, ofrece garantías inigualables para los datos de los usuarios europeos: [...] Los datos de nuestros usuarios europeos se almacenan ahora por defecto en un enclave de datos europeo específico, alojado actualmente en centros de datos de Noruega, Irlanda y Estados Unidos."

Fuente: www.tiktok.com/legal/page/global/update-on-irish-gdpr-decision/es
0
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
Israel ya tiene hasta tu talla de suspensorio testicular. Si vas a tomar un vuelo a Tel Aviv, te piden el móvil y te lo devuelven desbloqueado.
0
#6 Abril_2025
Joder, no cumple gdpr y no pasa nada.
0
Malinke #7 Malinke
Pues que prohiban esa red social y arreglado.
0

menéame