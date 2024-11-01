La Agencia Española de Protección de Datos avisa de que TikTok sigue transfiriendo datos de usuarios europeos a terceros

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha avisado de que la plataforma TikTok continúa realizando transferencias de datos personales de usuarios europeos a terceros países, entre ellos China, una práctica que, según ha informado la AEPD, ya fue analizada por las autoridades europeas de protección de datos y que concluyeron en que no cumplen con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).