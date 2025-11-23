Afra Blanco afirma que "la clase media nunca existió. Es una trampa del capital"  

"Son palabras del capital que crean realidades ilusorias que nos dividen en categorías con el objetivo de diluir nuestra fuerza colectiva". "La aparición de conceptos como el "co-living" es por "culpa del capital", que ha inventado el término, y no de los medios de comunicación de izquierdas que usan esos términos para tratar de blanquear el desastre de políticas de vivienda que lleva a cabo el Gobierno". "Alguien que tenga una hipoteca, un coche y algo de rédito" no es clase media porque esta persona "necesita trabajar para poder sobrevivir".