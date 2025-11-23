Afra Blanco afirma que "la clase media nunca existió. Es una trampa del capital"  

"Son palabras del capital que crean realidades ilusorias que nos dividen en categorías con el objetivo de diluir nuestra fuerza colectiva". "La aparición de conceptos como el "co-living" es por "culpa del capital", que ha inventado el término, y no de los medios de comunicación de izquierdas que usan esos términos para tratar de blanquear el desastre de políticas de vivienda que lleva a cabo el Gobierno". "Alguien que tenga una hipoteca, un coche y algo de rédito" no es clase media porque esta persona "necesita trabajar para poder sobrevivir".
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- Clase alta: los que no tienen que trabajar para vivir (viven de rentas, de papa, o de empresas por las que ni aparecen nunca)
- Clase media: tienen que trabajar, pero pueden estar temporadas sin hacerlo perfectamente, cuando quieran, porque tienen personal que trabaja para ellos, aunque no pueden desaparecer completamente.
- Proletariado: Necesitan vender su trabajo.
- Burguesía: Producen bienes y servicios. Contratan proletarios para ello.
- Propietarios: Venden uso (alquilan) de capital.
Marx unía en una a los propietarios y burgueses (creo que ahí se equivocó), y Adan Smith consideraba a los propietarios parásitos que solo hacían daño a la economía (e imbéciles en el sentido clásico de la palabra).
Lo de cambiar a "cantidad de renta" en vez de "origen de renta" es un invento para desactivar la lucha de clases. Por tanto, es cierto, la clase media nunca existió como nos la cuentan.
Pero la entrada de la UE destruyó mucho del tejido productivo español de las pymes. Aparte de que el sistema de impuestos siempre ha penalizado a los pequeños negocios con demanda estacional.
Hace 30 años aún era fácil coger un local y montar un negocio. Podía irte bien o mal, pero no te arruinabas para el resto de tu vida como ahora. Y eso a pesar de que el acceso al capital era mucho más caro entonces, pero era mucho más fácil renegociar las deudas.
Esto d ha hecho más difícil. Si antes se pudo hacer y ahora no y el capital sigue estando. ¿donde está el problema?