Aficionados indignados lanzan sillas y botellas en un evento de Messi en la India

Los enfadados aficionados que asistieron a la gira de Lionel Messi por India rompieron asientos y lanzaron objetos al campo tras su aparición en el estadio Salt Lake de Calcuta. Miles de admiradores habían pagado hasta 12.000 rupias (133 dólares) para ver al astro del fútbol, pero se quedaron decepcionados cuando este salió a dar una vuelta por el campo y quedó oculto por un gran grupo de funcionarios y famosos. Cuando el delantero de Argentina y del Inter de Miami fue retirado rápidamente por los servicios de seguridad tras unos 20 minutos.

Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
No entiendo muy bien qué es lo que esperaban que hiciera.
Lord_Cromwell #2 Lord_Cromwell *
#1 Se esperaba que el ganador de la Copa del Mundo de 2022, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, jugara un breve partido de exhibición en el estadio, según informa la agencia de noticias AFP.
