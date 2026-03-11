Un aficionado del FC Barcelona viaja a Newcastle para el partido de Champions y acaba a 600 km en el estadio equivocado

El aficionado, cuya identidad no ha trascendido a los medios para preservar su identidad, aterrizó en Londres con el plan de desplazarse en coche hasta Newcastle upton Tyne, en el noroeste del país. El problema surgió cuando introdujo su destino en el teléfono móvil. Al escribir “St.. James Park” en el navegador, eligió sin saberlo la opción equivocada. Había un mismo estadio con el mismo nombre. El del Exeter City FC, club de la tercera categoría de Inglaterra.