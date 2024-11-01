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AENA planea recuperar el millón de euros de su premio literario subiendo el precio de los zumos de naranja del aeropuerto

AENA planea recuperar el millón de euros de su premio literario subiendo el precio de los zumos de naranja del aeropuerto

“Para el sector cultural un millón de euros es una cifra importante, pero dentro del sector aeropuertuario los números son muy distintos y medido en zumos de naranja de aeropuerto, un millón es un importe no solo asumible sino muy bajo. ¿Cuántos zumos de naranja son? Unos pocos. Y subiendo el precio un poco más… las cuentas salen”, explica el ejecutivo.

| etiquetas: aena , aeropuertos , precios , restauración
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2 comentarios
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#2 concentrado
Con que los suban unos pocos céntimos recaudan otro millón rápido.
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Blackat #1 Blackat *
Ahora ya sabes por que un zumo de mierda en el aeropuerto se paga en 36 comodos plazos....

Eso es lo que pasa cuando le regalas lo publico a la gentuza de la corte....que aunque la noticia sea del mundotoday, es mas que real.
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menéame