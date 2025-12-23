La AEMET anuncia una Navidad bajo cero en Valencia: Lluvias, tormentas y temperaturas a la baja en los días más esperados de las fiestas

Frío y lluvia. Y ni siquiera tiene por qué ser en ese orden. Esa es la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sobre el tiempo que nos espera para los próximos días en Valencia, jornadas de muchos desplazamientos e intensa vida familiar dado que se trata de dos de las fechas más señaladas en el calendario festivo: Nochebuena y Navidad.