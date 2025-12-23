edición general
La AEMET anuncia una Navidad bajo cero en Valencia: Lluvias, tormentas y temperaturas a la baja en los días más esperados de las fiestas

Frío y lluvia. Y ni siquiera tiene por qué ser en ese orden. Esa es la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sobre el tiempo que nos espera para los próximos días en Valencia, jornadas de muchos desplazamientos e intensa vida familiar dado que se trata de dos de las fechas más señaladas en el calendario festivo: Nochebuena y Navidad.

#4 Daniel2000
Valencia ciudad tendrá mínimas de 4-5 grados ...

Bajo cero, se refiere a los pueblos del interior de la provincia de Valencia.


Y mientras tanto ...

www.tiktok.com/@planeta_terreta/video/7586622974434856214?is_from_weba
woody_alien #2 woody_alien
Aaaahhh, blanca navidaaaaaaddd ...  media
sleep_timer #3 sleep_timer
En el interior no es extraño.
#1 cocococo
Por mí a la Navidad que le den mucho por el culo:

youtu.be/oiTB8YKc018?list=RDoiTB8YKc018
