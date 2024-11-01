edición general
Advierten contra una eventual injerencia estadounidense en juicio a Le Pen con sanciones a magistrados

El presidente del Tribunal de Justicia de París advirtió este martes martes contra una posible «injerencia inaceptable e intolerable» tras informaciones periodísticas sobre supuestas amenazas de sanciones estadounidenses contra los jueces que condenaron a la Agrupación Nacional (RN) y a su líder, Marine Le Pen, por un caso de corrupción en el Parlamento Europeo.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Habrá que añadirlo a la lista de injerencias a la justicia por parte de la Administración Trump:

Corte Penal Internacional por la investigación del genocidio en Gaza, justicia brasileña por la investigación al intento de golpe de Estado de Bolsonaro, ahora esto…

La Ley Global Magnitsky no @themarquesito ?
sotillo #3 sotillo
#1 Y por pagar el sueldo de Peinado
