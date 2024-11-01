Advierten contra una eventual injerencia estadounidense en juicio a Le Pen con sanciones a magistrados

El presidente del Tribunal de Justicia de París advirtió este martes martes contra una posible «injerencia inaceptable e intolerable» tras informaciones periodísticas sobre supuestas amenazas de sanciones estadounidenses contra los jueces que condenaron a la Agrupación Nacional (RN) y a su líder, Marine Le Pen, por un caso de corrupción en el Parlamento Europeo.