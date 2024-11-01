Advierten contra una eventual injerencia estadounidense en juicio a Le Pen con sanciones a magistrados

El presidente del Tribunal de Justicia de París advirtió este martes martes contra una posible «injerencia inaceptable e intolerable» tras informaciones periodísticas sobre supuestas amenazas de sanciones estadounidenses contra los jueces que condenaron a la Agrupación Nacional (RN) y a su líder, Marine Le Pen, por un caso de corrupción en el Parlamento Europeo.
Corte Penal Internacional por la investigación del genocidio en Gaza, justicia brasileña por la investigación al intento de golpe de Estado de Bolsonaro, ahora esto…
La Ley Global Magnitsky no @themarquesito ?
en.wikipedia.org/wiki/Magnitsky_Act