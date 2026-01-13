Advierten del aumento de la depresión y la ideación suicida en los adolescentes: "No son cosas de la edad"

El coordinador de la Unidad Salud Mental Infantil y Juvenil del Servicio de Salud Mental de Reina Sofía reclama "una unidad de hospitalización específica" y pide a los padres que no menosprecien los síntomas
Antes el acoso se limitaba al horario escolar y a las clases. Ahora es continuo, en noches y findes, chavales machacados, no es como antes
Edito.
Este es el problema de los adolescentes actuales. Subido entre sábanas y alejándolos del riesgo y la vida real luego llegan y no saben afrontar la realidad, se frustran y todo son lloros.
Mi hijo va des de los 5 años solo al colegio y todos los padres me miraban fatal. Falta darles responsabilidad des de pequeños y progresivamente. Hoy con 7 tiene un confianza en si mismo y una autoestima bestial en comparación al grupo clase.
Eso de aguantarlo todo como un macho, solo habla de lo poco feliz que eres.
A parte de esos eres un ignorante que no entiende como funciona la depresión