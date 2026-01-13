edición general
8 meneos
8 clics
Advierten del aumento de la depresión y la ideación suicida en los adolescentes: "No son cosas de la edad"

Advierten del aumento de la depresión y la ideación suicida en los adolescentes: "No son cosas de la edad"

El coordinador de la Unidad Salud Mental Infantil y Juvenil del Servicio de Salud Mental de Reina Sofía reclama "una unidad de hospitalización específica" y pide a los padres que no menosprecien los síntomas

| etiquetas: aumento , depresion , suicida , adolescentes
6 2 0 K 78 actualidad
8 comentarios
6 2 0 K 78 actualidad
Lyovin81 #4 Lyovin81
Son las putas redes sociales. Y es algo conocido, además, pero no se hace nada porque nuestros políticos tienen la boca llena de polla de empresario norteamericano hasta el gaznate.
1 K 19
#8 EISev
#4 sí, por lo que me cuenta una amiga que está trabajando con este tema es uno de los principales motivos.

Antes el acoso se limitaba al horario escolar y a las clases. Ahora es continuo, en noches y findes, chavales machacados, no es como antes
0 K 12
#6 Nahid
Que los pensionen a todos
0 K 17
#1 Nouveau
La generación de cristal.
0 K 9
meroespectador #2 meroespectador
#1 Lo mismo descubres que un día el vidrio eres tu.
0 K 7
#3 Nouveau *
#2 la de hostias que me he pegado y me han pegado des de crio. Te aseguro que no me ha echo falta ir al psicólogo. La vida me ha enseñado a ir superando progresivamente las adversidades.

Edito.

Este es el problema de los adolescentes actuales. Subido entre sábanas y alejándolos del riesgo y la vida real luego llegan y no saben afrontar la realidad, se frustran y todo son lloros.

Mi hijo va des de los 5 años solo al colegio y todos los padres me miraban fatal. Falta darles responsabilidad des de pequeños y progresivamente. Hoy con 7 tiene un confianza en si mismo y una autoestima bestial en comparación al grupo clase.
0 K 9
Mediorco #7 Mediorco *
#3 qué pena tío, siento que lo pasaras tan mal. Lo que no entiendo, es que no tengáis empatía por el sufrimiento de los demás. Lo normal es ser empático cuando los demás están pasando por lo mismo que pasaste tú. Lo mismo te debe haber un psicólogo o algo, porque parece que estás un poco dañado.

Eso de aguantarlo todo como un macho, solo habla de lo poco feliz que eres.

A parte de esos eres un ignorante que no entiende como funciona la depresión
0 K 9
Lyovin81 #5 Lyovin81
#1 La gente que va de dura como tú suele ser la más débil. Tranquilo, que ya lo entenderás, ya.
0 K 7

menéame