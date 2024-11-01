edición general
7 meneos
119 clics
Advertencia: Se sospecha que CPUID es un virus; las descargas sospechosas de HWMonitor generan alarma [EN]

A veces, las herramientas más inofensivas son las que menos se esperarían que estuvieran involucradas en un incidente de seguridad. Un monitor de hardware debería leer temperaturas, mostrar voltajes y, en teoría, no interferir. Pero cuando un instalador con un nombre desconocido, texto de diálogo en ruso y una advertencia de malware aparece repentinamente en la ruta de actualización o descarga, una tarea rutinaria se convierte rápidamente en un incidente.

| etiquetas: cpuid , cpu-z , hwmonitor , virus
5 2 0 K 70 tecnología
5 comentarios
5 2 0 K 70 tecnología
ombresaco #1 ombresaco
Malware != Virus... ya hay muy pocos virus informáticos
2 K 45
Mendax #3 Mendax
#1 Estoy de acuerdo contigo, en el título original en inglés ponía virus y lo he mantenido literal al traducir, de ahí también la etiqueta con el mismo nombre.
1 K 17
eltxoa #4 eltxoa
algunas utilidades de sistema que yo hago son detectadas como virus por Windows. si Windows no conoce el programa y detecta que hace cosas de bajo nivel va a protestar

no digo que sea el caso, pero un monitor de sistema que no este firmado seguro que es identificado como portador de malware.
1 K 22
tommyx #2 tommyx
"texto de diálogo en ruso " ahí lo han pillado in fraganti :troll:
0 K 12
#5 lameth *
He de decir, acorde al apunte de #2 (aunque un poco de coña), que con el inicio de la guerra de Ucrania se formalizó en Occidente el considerar el software ruso como virus, o incluso software de espionaje, sacando incluso del mercado a uno de los mejores antivirus del mundo (Kaspersky).

P.D A mi como monitor de conexiones en internet me parece el mejor. Luego la carga al sistema es un poco grande para mi gusto, pero ea.
0 K 10

menéame