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Advertencia: Los depósitos de petróleo de Estados Unidos están siendo saqueados. (ENG)
Discusión de la producción de petróleo de EEUU (que es un importador de petróleo neto), analiza que tipo de petróleo tiene, que exporta y los usos de los líquidos del petróleo que exporta.
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etiquetas
:
eeuu
,
crisis energética
,
fracking
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actualidad
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#6
WcPC
#5
Entonces no tiene en cuenta las otras partes que he dicho, que necesita importaciones desde diversos países para el diésel que consumo o incluso para obtener gasolina desde los hidrocarburos que si extrae en USA.
Porque si lo hace, la queja es absurda, si ellos necesitan importaciones o llevar sus productos sin refinar fuera de sus fronteras para refinarlos, el quejarse de que, una parte de esos productos salgan, es absurdo.
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K
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#7
duende
#6
También lo hace, de hecho explica claramente que tipo de petróleo importa EEUU y porqué, el problema es que estás juzgando un vídeo que no has visto por un título tal vez no muy afortunado, porque el autor no se queja de nada, sólo informa que Trump cuenta un cuento en un mundo fantástico, y que el precio del combustible se va a disparar.
1
K
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#8
WcPC
#7
Solo vi unos minutos iniciales, es de esa gente que pone una captura y luego se pone a hablar sobre el tema con vocecitas y comentarios que "personaliza"la experiencia (rollo "lo odio", "nadie le gusta", etc...)
Me cuesta mucho ver un vídeo así.
Si lo dice es interesante.
0
K
12
#9
WcPC
#7
Pues si, lo he visto y lo dice...
La próxima le pido un resumen a la IA antes de opinar...
Lo único que dice distinto a
#4
es que USA no se ha preparado para esta contingencia e incluso, es cachondo, dice que no merece la pena prepararse por culpa de "una guerra que puede terminar en un momento"...
Ve los datos pero no es capaz de analizarlos...
Gran vídeo
#0
, gracias.
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K
12
#10
duende
*
#9
Discrepo contigo en un punto , ese "que no merece la pena prepararse" en mi interpretación no es la opinión del autor del vídeo, sino la que el cree que es la opinión de la industria petrolera en EEUU.
Ese señor ha hecho hace años una maravillosa serie llamada "The Crash Course", de la que tiene un libro publicado y está disponible en youtube (incluyendo una versión es español más antigua) donde ve claramente los problemas del crecimiento infinito en un mundo con cantidades finitas de recursos.
1
K
25
#14
WcPC
#10
Pues no lo he entendido así, pero si lo conoces desde hace tiempo, te creeré.
0
K
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#2
concentrado
Que miren en debajo de la Casa Blanca, seguro que esas obras están tapando algo
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K
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#13
woody_alien
#2
Un refugio nucelar moderno, el otro era de los años 50 y tenía muchas humedades.
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#1
duende
Una análisis de la generación de petróleo en EEUU y de porqué los precios del petróleo se van a disparar sí o sí.
1
K
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#4
WcPC
*
#1
Este tipo de gente ya la he escuchado yo y son los que piden (implícitamente o directamente) que se limiten las exportaciones de petroleo fuera de USA.
El problema es que USA lleva en un mercado integrado con Mexico y Canadá desde hace varias décadas, ahora mismo la capacidad de refinado del petroleo no se encuentra en refinerías que estén en USA, mucho del diésel que mueve a los camiones proviene de petroleo refinado en México o Canadá, luego si cierran las fronteras...
Están jodidos.…
» ver todo el comentario
3
K
52
#5
duende
*
#4
No lo has visto, porque te aseguro que si distingue entre petroleo, hidrocarburos ligeros e hidrocarburos pesados, de hecho se pasa un buen tiempo explicando sus diferencias y sus distintos usos.
1
K
25
#11
HeilHynkel
#4
Adicionalmente, China ha rebajado la contamianción en una burrada, que no hace tanto que Beijin era una especio de Londres de finales del XIX.
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K
20
#12
WcPC
#11
vivo en Taiwán, al "otro lado" del estrecho...
Créeme, sé de primera mano como ha bajado la contaminación de China.
Lo que digo es, esa no era la razón principal, simplemente un beneficio "aledaño".
0
K
12
#15
HeilHynkel
#12
Lo que digo es, esa no era la razón principal, simplemente un beneficio "aledaño".
Eso digo, que la reducción de consumo de petróleo (aunque la mierda del aire venía sobre todo del carbón) trae beneficios adicionales aparte de la factura de la energía.
El otro día en el parking del mercadona me llamó la atención de que como ahora casi todo lo nuevo es híbrido el ruido en el parking era muy bajo ... y ayer, paseando con la perra me pasó al lado un BX 1.9D ... y me acordé de lo que eran el "imperio del motor térmico"
Que no solo contaminaban ... joder que escándalos se montaban antes con los motores.
0
K
20
#16
alehopio
Relacionada
La producción petrolera estadounidense alcanzó un récord en 2025, según informó la Administración de Información Energética (EIA)
www.meneame.net/m/actualidad/produccion-petrolera-estadounidense-alcan
0
K
20
#3
Lamantua
País de delincuentes.
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9
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16
comentarios)
menéame
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Porque si lo hace, la queja es absurda, si ellos necesitan importaciones o llevar sus productos sin refinar fuera de sus fronteras para refinarlos, el quejarse de que, una parte de esos productos salgan, es absurdo.
Me cuesta mucho ver un vídeo así.
Si lo dice es interesante.
La próxima le pido un resumen a la IA antes de opinar...
Lo único que dice distinto a #4 es que USA no se ha preparado para esta contingencia e incluso, es cachondo, dice que no merece la pena prepararse por culpa de "una guerra que puede terminar en un momento"...
Ve los datos pero no es capaz de analizarlos...
Gran vídeo #0, gracias.
Ese señor ha hecho hace años una maravillosa serie llamada "The Crash Course", de la que tiene un libro publicado y está disponible en youtube (incluyendo una versión es español más antigua) donde ve claramente los problemas del crecimiento infinito en un mundo con cantidades finitas de recursos.
El problema es que USA lleva en un mercado integrado con Mexico y Canadá desde hace varias décadas, ahora mismo la capacidad de refinado del petroleo no se encuentra en refinerías que estén en USA, mucho del diésel que mueve a los camiones proviene de petroleo refinado en México o Canadá, luego si cierran las fronteras...
Están jodidos.… » ver todo el comentario
Adicionalmente, China ha rebajado la contamianción en una burrada, que no hace tanto que Beijin era una especio de Londres de finales del XIX.
Créeme, sé de primera mano como ha bajado la contaminación de China.
Lo que digo es, esa no era la razón principal, simplemente un beneficio "aledaño".
Lo que digo es, esa no era la razón principal, simplemente un beneficio "aledaño".
Eso digo, que la reducción de consumo de petróleo (aunque la mierda del aire venía sobre todo del carbón) trae beneficios adicionales aparte de la factura de la energía.
El otro día en el parking del mercadona me llamó la atención de que como ahora casi todo lo nuevo es híbrido el ruido en el parking era muy bajo ... y ayer, paseando con la perra me pasó al lado un BX 1.9D ... y me acordé de lo que eran el "imperio del motor térmico"
Que no solo contaminaban ... joder que escándalos se montaban antes con los motores.
La producción petrolera estadounidense alcanzó un récord en 2025, según informó la Administración de Información Energética (EIA)
www.meneame.net/m/actualidad/produccion-petrolera-estadounidense-alcan