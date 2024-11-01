edición general
La Administración Trump rechaza la petición de un juez de permitir regresar a los EEUU a una estudiante universitaria deportada durante las vacaciones de Acción de Gracias [ENG]

La Administración Trump rechaza la petición de un juez de permitir regresar a los EEUU a una estudiante universitaria deportada durante las vacaciones de Acción de Gracias [ENG]

Un fiscal federal en Massachusetts dijo el viernes que el Gobierno federal no devolverá a una estudiante universitaria de 19 años que fue deportada durante las vacaciones de Acción de Gracias, pese a que había una orden judicial que bloqueaba su expulsión. Any Lucia Lopez Belloza fue deportada a Honduras en noviembre, poco después de ser detenida, a pesar de que un juez federal había ordenado al Gobierno que no la expulsara de Estados Unidos ni la trasladara fuera de Massachusetts.

#1 Grahml *
themarquesito #3 themarquesito
#1 La crueldad es el objetivo
#2 Guil
ojalá venga a España.
Asimismov #5 Asimismov *
La deportación se ha convertido en el deporte nacional en los lluesei.

Ya lo dejo.
#9 Mustela
#5 Sobretodo si tienes apellidos españoles. Así van, así están.

Relacionada: www.meneame.net/story/espanoles-arrestados-ice-peores-peores-eng
Gry #8 Gry
Así funciona la Separación de Poderes, el Ejecutivo puede ignorar las órdenes judiciales o conceder indultos si piensa que son injustas. :troll:
Dene #4 Dene
O sea el gobierno incumple una orden judicial y no pasa nada??? Ya son oficialmente una dictadura
Connect #6 Connect *
Allí es como aquí las multas: te la colocan y después si quieres trata de recurrir. Y si te dan la razón, vuelve a recurrir..

Pues a esta la han deportado y ahora que se queje y después recurra hasta que se canse. Como dicen por allá: Quien se fue a Honduras, curó amarguras
#7 z1018
#6 la noticia va que la administración rechaza una orden judicial, dime qué tiene que ver eso con el ejemplo de las multas que has puesto
#10 Equidislate
Próximamente deportaran al juez también, hay que hacer hueco para poner otro de esos comprado por el fascista naranja.
