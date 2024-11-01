La Administración Trump rechaza la petición de un juez de permitir regresar a los EEUU a una estudiante universitaria deportada durante las vacaciones de Acción de Gracias [ENG]

Un fiscal federal en Massachusetts dijo el viernes que el Gobierno federal no devolverá a una estudiante universitaria de 19 años que fue deportada durante las vacaciones de Acción de Gracias, pese a que había una orden judicial que bloqueaba su expulsión. Any Lucia Lopez Belloza fue deportada a Honduras en noviembre, poco después de ser detenida, a pesar de que un juez federal había ordenado al Gobierno que no la expulsara de Estados Unidos ni la trasladara fuera de Massachusetts.
Pues a esta la han deportado y ahora que se queje y después recurra hasta que se canse. Como dicen por allá: Quien se fue a Honduras, curó amarguras