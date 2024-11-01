edición general
Españoles arrestados por el ICE: lo peor de lo peor [ENG]

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos destaca a los peores delincuentes extranjeros detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE). Bajo el liderazgo de la subsecretaria Noem, los hombres y mujeres trabajadores del DHS y el ICE están cumpliendo la promesa del presidente Trump y llevando a cabo deportaciones masivas, comenzando por los peores de los peores, incluidos los extranjeros ilegales que se ven aquí.

#1 Setis
ALEJANDRO LOPEZ FAZA
Convicted of: Driving Under Influence Liquor
Arrested: Caledonia, Michigan

Conducir borracho. Mucho peor crimen que la trata de personas, pederastia y asesinato del presidente.
#2 Barriales
La estoy gozando con el nivel del jefe de los fascistas patrios.
