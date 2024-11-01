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La Administración Trump pretende seguir adelante con la expulsión de Abrego García a Liberia (Eng)

La Administración Trump sigue adelante con su plan de expulsar rápidamente a Kilmar Abrego García a Liberia tan pronto como lo autorice un tribunal. www.meneame.net/story/juez-federal-dictamina-ice-no-puede-volver-deten

| etiquetas: kilmar abrego , trump , expulsión , liberia , eeuu
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