La administración Trump presiona para debilitar la resolución de Ucrania sobre la ocupación rusa en la ONU, según informan fuentes al Kyiv Post. [ENG]

En un giro sorprendente que ha alarmado a Ucrania y a sus aliados en la ONU, la administración Trump está presionando para eliminar el texto de una resolución que afirma la integridad territorial del país y condena la ocupación de Crimea y otras regiones por parte de Rusia, según dos personas familiarizadas con las discusiones internas de la ONU. La resolución anual, presentada por Ucrania ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU —titulada oficialmente «Situación de los derechos humanos en los territorios temporalmente ocupado

platypu #2 platypu
La administracion Trump esta llena de activos rusos, cual es la sorpresa?
Apotropeo #3 Apotropeo
Trump se ha meado en la ONU en cuanto a sus resoluciones sobre la agenda 2030, palestina, etc.
No veo porque esta debería de respetarla.
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Quiero ver yo a los NATOntados votando bulo a sus propios medios de propaganda. xD

A alguno le va a petar la neurona.
