La administración Trump podría suspender la Ley Jones en un intento por frenar el aumento de los precios del petróleo [ENG]

Al parecer, la administración Trump está dispuesta a suspender la Ley Jones, una ley marítima federal con más de un siglo de antigüedad. Una exención permitiría a los petroleros extranjeros transportar carga entre puertos estadounidenses, ya que los precios del petróleo se mantienen por encima de los 100 dólares. La administración Trump se está preparando para emitir una suspensión temporal de la Ley Jones, una ley marítima centenaria que restringe el movimiento de mercancías entre puertos estadounidenses, mientras Washington se apresura a co
Recuerdo cuando era un niño, que en la tele siempre salía que lo estaban atracando.
www.youtube.com/watch?v=RsiLRLMKafI
Flota de petroleros de "cualquier bandera" transportando petroleo...
Claramente para poder robar contratos que estaban dirigidos a otros países y así bajar el precio interno del petroleo.
Un poco demasiado.