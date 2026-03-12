edición general
14 meneos
21 clics
La administración Trump podría suspender la Ley Jones en un intento por frenar el aumento de los precios del petróleo [ENG]

La administración Trump podría suspender la Ley Jones en un intento por frenar el aumento de los precios del petróleo [ENG]

Al parecer, la administración Trump está dispuesta a suspender la Ley Jones, una ley marítima federal con más de un siglo de antigüedad. Una exención permitiría a los petroleros extranjeros transportar carga entre puertos estadounidenses, ya que los precios del petróleo se mantienen por encima de los 100 dólares. La administración Trump se está preparando para emitir una suspensión temporal de la Ley Jones, una ley marítima centenaria que restringe el movimiento de mercancías entre puertos estadounidenses, mientras Washington se apresura a co

| etiquetas: trump , pausa , ley jones , buques extranjeros en eeuu
11 3 0 K 162 actualidad
9 comentarios
11 3 0 K 162 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Yo por eso tengo mi dinero en Banco Jones.
4 K 75
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
#1 No sé si es seguro.

Recuerdo cuando era un niño, que en la tele siempre salía que lo estaban atracando.
www.youtube.com/watch?v=RsiLRLMKafI
1 K 30
#4 PerritaPiloto
#1 Bancolchon no cobra cuotas, pero tampoco paga intereses.
0 K 8
mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
Va a cambiar la "Ley Jones" por la "Ley Pormisco Jones".
3 K 53
HeilHynkel #2 HeilHynkel
PA mí que Trump va a comprar petróleo ruso de contrabando ... pero de manera legal. xD
1 K 28
Format_C #8 Format_C
#2 ruso dices, venezuela es la teta de Trump
0 K 7
WcPC #9 WcPC *
#2 Efectivamente, venía a decir eso.
Flota de petroleros de "cualquier bandera" transportando petroleo...
Claramente para poder robar contratos que estaban dirigidos a otros países y así bajar el precio interno del petroleo.
0 K 12
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
A Putin le encanta esta noticia.
0 K 12
#6 PerritaPiloto
Para ir decir que iba a subir unos dias su que luego no habría armas nucleares y bajarla más el precio del petróleo y que era un pequeño precio a pagar se les ha ido un poco la cosa de las manos.

Un poco demasiado.
0 K 8

menéame