La administración Trump planea recortes profundos al seguro de discapacidad del Seguro Social, especialmente para los trabajadores mayores [Ing]

A pesar de prometer repetidamente que no recortaría la Seguridad Social, la Administración Trump está preparando, según se informa, una propuesta de norma que podría reducir hasta en un 20% el porcentaje de solicitantes que reúnen los requisitos para acceder al Seguro de Incapacidad de la Seguridad Social, según un informe del Urban Institute que cita escritos de un antiguo funcionario de la Administración Trump y entrevistas con antiguos empleados de la Administración de la Seguridad Social. Se trataría del mayor recorte en la historia…