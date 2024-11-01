La administración Trump levanta temporalmente las sanciones al petróleo iraní en alta mar en medio de precios al alza

El Tesoro estadounidense ha autorizado la compra de petróleo iraní que ya se encuentra en alta mar, eximiendo a los compradores de las estrictas sanciones que han restringido la industria petrolera del país durante años; una medida destinada a frenar el aumento vertiginoso de los precios en medio de la guerra de Estados Unidos con Irán. La autorización para levantar las sanciones permite comprar petróleo iraní si este fue cargado en un barco antes de las 12:01 a. m. (hora del este) del viernes.