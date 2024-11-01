edición general
5 meneos
16 clics
La Administración Trump busca aislar a un banco suizo del sistema financiero estadounidense por vínculos con Rusia e Irán

La Administración Trump busca aislar a un banco suizo del sistema financiero estadounidense por vínculos con Rusia e Irán

La Autoridad Supervisora del Mercado Financiero de Suiza (FINMA) de dicho país concluyó recientemente un procedimiento de ejecución relacionado con MBaer.

| etiquetas: trump , eeuu , suiza , banco , irán , rusia
5 0 0 K 61 actualidad
2 comentarios
5 0 0 K 61 actualidad
pitercio #1 pitercio *
Cuidado zanahoria, que toda Suiza es un banco, no es mucho más que eso, no van a permitir tal ataque sin que haya declaración de guerra. Una cosa es una multita y otra ponerse a hacer torniquetes en el flujo suizo de capitales.
0 K 15
Alfon_Dc #2 Alfon_Dc
#1
Na..habram comprado a la baja..muchas de las tonterías de Trump son para forrarse a escondidas, otras, para pagar favores y que se firren otros y las menos,por ser tonto y malo.
0 K 7

menéame