5
meneos
16
clics
La Administración Trump busca aislar a un banco suizo del sistema financiero estadounidense por vínculos con Rusia e Irán
La Autoridad Supervisora del Mercado Financiero de Suiza (FINMA) de dicho país concluyó recientemente un procedimiento de ejecución relacionado con MBaer.
|
etiquetas
:
trump
,
eeuu
,
suiza
,
banco
,
irán
,
rusia
5
0
0
K
61
actualidad
2 comentarios
#1
pitercio
*
Cuidado zanahoria, que toda Suiza es un banco, no es mucho más que eso, no van a permitir tal ataque sin que haya declaración de guerra. Una cosa es una multita y otra ponerse a hacer torniquetes en el flujo suizo de capitales.
0
K
15
#2
Alfon_Dc
#1
Na..habram comprado a la baja..muchas de las tonterías de Trump son para forrarse a escondidas, otras, para pagar favores y que se firren otros y las menos,por ser tonto y malo.
0
K
7
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
