La Administración, en llamas

Imagina que el Estado perdiera tu certificado de nacimiento. O que todo tu historial médico se esfumara. O que todos tus títulos académicos desaparecieran y lo único que pudieras mostrar es un diploma enmarcado al que hace años que le perdiste la pista. A las 3 de la madrugada del 26 de septiembre, un fallo eléctrico originó un incendio en la sala de servidores del 5º piso del Servicio Nacional de Recursos Informáticos, en la ciudad de Daejeon. Ardieron 96 de los 647 sistemas considerados «críticos» para el funcionamiento de la Administración

| etiquetas: administración , servidores , corea del sur , backup
Robus #3 Robus
Esta noticia confirma que los centros de datos no dan sobres...
0 K 12
#1 Tecar
Hay que completar el año en la entradilla: el 26 de septiembre de 1849.
0 K 7
Moixa #2 Moixa
He tenido tantas veces la pesadilla de que mi título desaparecía y tenía que volver a sacarlo que no puedo dejar de menear.
El comentario de #1 es un bulo
1 K 27

