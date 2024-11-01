Aditivos plásticos, pesticidas, nicotina… La contaminación que se acumula en el polvo de las calles

Cuando pensamos en contaminación urbana, solemos mirar al aire: los gases de los coches, el humo, las partículas en suspensión. Pero hay otra forma de contaminación muy cercana y casi invisible: la que se acumula en el polvo de las calles. Ese polvo que pisamos a diario no es solo suciedad. Es una mezcla compleja de finos restos inorgánicos y orgánicos que llevan adheridas sustancias químicas que provienen del tráfico, la actividad urbana y nuestros hábitos cotidianos. Como tal, puede ser una vía importante de exposición a contaminantes.