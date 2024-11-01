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Aditivos plásticos, pesticidas, nicotina… La contaminación que se acumula en el polvo de las calles

Aditivos plásticos, pesticidas, nicotina… La contaminación que se acumula en el polvo de las calles

Cuando pensamos en contaminación urbana, solemos mirar al aire: los gases de los coches, el humo, las partículas en suspensión. Pero hay otra forma de contaminación muy cercana y casi invisible: la que se acumula en el polvo de las calles. Ese polvo que pisamos a diario no es solo suciedad. Es una mezcla compleja de finos restos inorgánicos y orgánicos que llevan adheridas sustancias químicas que provienen del tráfico, la actividad urbana y nuestros hábitos cotidianos. Como tal, puede ser una vía importante de exposición a contaminantes.

| etiquetas: calles , limpieza , contaminación
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2 comentarios
7 2 0 K 103 actualidad
#1 concentrado
Polvo que se encargan de levantar convenientemente los ruidosos soplahojas municipales para que los respiremos sin agacharnos.
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Catapulta #2 Catapulta
A menos no va a ir, eso está claro. Cada año se produce más mierda de la que se recicla o elimina. Pero ya la gente normalizó esto como normalizan lo de Gaza o la cirrosis alcohólica.
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menéame