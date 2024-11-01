edición general
Adiós a Windows y Office pirata: Microsoft se carga el sistema de activación KMS38 con la última actualización

Aunque Windows es un sistema operativo de pago, no hay problema en descargártelo y usarlo, pues nadie te lo va a impedir, aunque eso sí, Microsoft te lo recordará todo el tiempo. Activar ya sabes lo que es, pues te toca o comprar una licencia o irte al método ilegal de activación de Windows. El popular "KMS38" ahora ya no funciona a partir de la última actualización de noviembre de 2025 y por tanto, no podrás usar este activador de Windows y Office.

Macadam #1 Macadam
Titular sensacionalista, como es habitual en el ñapas informático:
KMS38 ahora ha sido eliminado del script MAS. Se recomienda a los usuarios que utilicen HWID o Activación de TSforge en cambio.
massgrave.dev/kms38
#2 Pitufo
En la misma noticia indican las alternativas creadas por el mismo grupo: massgrave.dev/
