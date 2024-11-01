¿Adiós a la bajada del aceite de oliva? Las dudas sobre la cosecha y la producción "fantasma" de Túnez tensan los precios

Las próximas semanas son claves para determinar cómo va a ser la campaña de aceite de oliva y, salvo sorpresas, todo indica que no será tan buena como se preveía hace solo unos meses. El calor de las primeras semanas de otoño se llevó por delante los cálculos iniciales de producción y apunta a que se va a poner punto y final a la bajada de precios de los últimos meses, que han dado un respiro al bolsillo a la hora de hacer la compra.
| etiquetas: aceite de oliva , túnez , bajada , precios , tensión
Crees que transportar menos kilos a la almazara compensa un menor rendimiento por falta de calibre en el fruto?
* Las existencias en Andalucía a 1 de octubre de 2024 eran de 190.479 Tm
www.mapa.gob.es/dam/mapa/contenido/agricultura/temas/producciones-agri; » ver todo el comentario
ahora, cuando toca compensar a los agricultores (escalon mas debil) por esas perdidas años atras, todo son quejas y querer defender lo indefendible, (que quereis mierda barata) y es lo que os mereceis como consumidores nada fiables y veletas segun precio mas barato.
Uniros a una cooperativa de consumo y tendreis precios justos. y Punto.
Justo no es siempre lo más barato, advertidos quedais....
Si quieres precios justos o produces tu propia comida o te unes a una cooperativa de compras donde seas parte.
El desconocimiento no te hace inocente.