edición general
5 meneos
10 clics
Adif invierte solo el 35% de lo previsto en la red convencional de Catalunya

Adif invierte solo el 35% de lo previsto en la red convencional de Catalunya

En el último periodo, el que va del 2020 al 2024, es cuando las cifras en volumen absoluto de inversión son más altas -coincidiendo con la entrada del PSOE en el Gobierno- pero sorprendentemente es también cuando los porcentajes de ejecución fueron más bajos. No obstante, esa baja ejecución histórica se achaca por parte de los técnicos a que sistemáticamente los gobiernos inflaron las cifras presupuestarias para contentar a su electorado o a sus socios.

| etiquetas: inversión , cataluña , red
5 0 0 K 52 politica
6 comentarios
5 0 0 K 52 politica
#1 Nouveau *
El PSOE se ha meado encima de los catalanes. Incremento presupuesto para contentar y luego disminuyo la cantidad real en ejecución. Engañados y contentos.

Bonita estaba ayer la 340 y la autopista del Garraf para salir de Barcelona dirección tarragona.

Y aquí no dimite ni el apuntador con la que se está liando con la movilidad de la capital catalana.
3 K 42
powernergia #2 powernergia
#1 En la propia noticia dicen que con el gobierno de el PSOE es cuando las cifras de inversión son más altas.
0 K 10
#3 Nouveau
#2 cierto. La "inversión" es mayor pero la ejecución real de la inversión una mierda pinchada en un palo.
1 K 19
powernergia #4 powernergia
#3 Si te sirve de consuelo, ocurre con todos los presupuestos de infraestructuras en todos los sitios.
0 K 10
#6 Nouveau
#4 si, tienes mucha razón. Te he contestado en #5
0 K 10
#5 Nouveau
#2 Al final todos los gobiernos han echo lo mismo, lo que pasa que el PSOE ha incrementado en presupuesto de inversiones para contentar al electorado sin luego invertir ese dinero presupuestado. Las inversiones no se han materializado.

Por otro lado también se les tiene que aplaudir con ciertas medidas agrarias que está haciendo el PSC. Porque veníamos de un gobierno de ERC que era un desastre la gestión de realizo la T. Jordà y la colocación escandalosa de su amiga que le gestionaba las redes en el INCAVI.
1 K 19

menéame