Adif invierte solo el 35% de lo previsto en la red convencional de Catalunya

En el último periodo, el que va del 2020 al 2024, es cuando las cifras en volumen absoluto de inversión son más altas -coincidiendo con la entrada del PSOE en el Gobierno- pero sorprendentemente es también cuando los porcentajes de ejecución fueron más bajos. No obstante, esa baja ejecución histórica se achaca por parte de los técnicos a que sistemáticamente los gobiernos inflaron las cifras presupuestarias para contentar a su electorado o a sus socios.
| etiquetas: inversión , cataluña , red
Bonita estaba ayer la 340 y la autopista del Garraf para salir de Barcelona dirección tarragona.
Y aquí no dimite ni el apuntador con la que se está liando con la movilidad de la capital catalana.
Por otro lado también se les tiene que aplaudir con ciertas medidas agrarias que está haciendo el PSC. Porque veníamos de un gobierno de ERC que era un desastre la gestión de realizo la T. Jordà y la colocación escandalosa de su amiga que le gestionaba las redes en el INCAVI.