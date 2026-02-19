edición general
“Además de hablar en catalán, la IA tiene que pensar en catalán”, reclaman los impulsores del dominio ‘.cat’

Las herramientas nuevas incorporan con alegría el catalán. El problema es que lo piensa en Wisconsin y lo traduce al catalán

#1 mancebador
El nivel de ridículo de esta gente no conoce límites.
Gadfly #2 Gadfly
#1 hasta el infinito y más allá
#6 Nusku *
#1 Me parece que ni siquiera habéis leído la noticia, o que no la habéis entendido en absoluto.

Seguramente al ser muro de pago os habéis quedado en el "seguir leyendo".
#8 Alcalino
#1 el nivel de ridículo de los que hablan de IA sin tener ni puta idea, también
johel #4 johel *
Ni que fuesen gallegos para pedir que se pase de programar de binario a trinario para incluir el "si", el "no" y el "Depende" xD
angelitoMagno #5 angelitoMagno
Las IA también deberían tener en cuenta la diversidad sexual y en la foto solo veo a cuatro hombres de camino a la jubilación.
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
mis papas son hermanos, han dicho despues
Tito_Keith #7 Tito_Keith
Pues nada, muy fácil, que la hagan ellos, Yo me he hecho una en murciano, el problema es que cuando le pregunto un dato siempre añade después 'mah o menoh'
