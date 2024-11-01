Adelante Andalucía denuncia al rey y a Moreno Bonilla ante la Junta Electoral por un acto a cinco días de las elecciones

El rey Felipe VI entregará al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno (PP), el próximo 12 de mayo, cinco días antes de las elecciones andaluzas. Se trata del XIX Premio Europeo Carlos V, que concede la Fundación Yuste y que en esta edición ha recaído en el Comité Europeo de las Regiones, organismo europeo del que Moreno es ahora vicepresidente y de ahí que recoja el galardón. Adelante Andalucía ha denunciado al monarca y al presidente andaluz por este acto ante la Junta Electoral de Andalucía (JEC)