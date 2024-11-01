edición general
Adamuz no es el único: estos son los puntos negros de la red de alta velocidad señalados por los maquinistas

El pasado mes de agosto, en una carta remitida a Adif y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), el sindicato de maquinistas SEMAF ya reclamó rebajar a 250 km/h la velocidad máxima permitida en algunos de los principales corredores ferroviarios del país. En esa misiva indicaban cuáles eran las zonas más críticas de la infraestructura ferroviaria española, lo que permite dibujar un mapa prácticamente generalizado porque los puntos negros afectan a las principales líneas de la red de alta velocidad española.

elmakina #2 elmakina *
Ojo al tema de las fisuras en los bogies de la serie 106 de Avril, ya lo comenté por aquí yo... que tenemos precedentes de desgaste prematuro en trenes de menos de 2 años de antigüedad producidos por vibraciones. Curiosamente no trascendió mucho este tema.

www.trenvista.net/noticias/fotos-fisura-bogie-serie-106/
a69 #3 a69
..y lo que no es alta velocidad toda Cataluña es un punto negro..
Febrero2034 #5 Febrero2034
#4 Entonces no seria noticia, seria bulo.
Febrero2034 #1 Febrero2034
Ni una noticia va a salir del accidente que ponga ligeramente mal al gobierno.
#4 mstk
#1 Pues inventatelas y se felíz.
