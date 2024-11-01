Adamuz no es el único: estos son los puntos negros de la red de alta velocidad señalados por los maquinistas

El pasado mes de agosto, en una carta remitida a Adif y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), el sindicato de maquinistas SEMAF ya reclamó rebajar a 250 km/h la velocidad máxima permitida en algunos de los principales corredores ferroviarios del país. En esa misiva indicaban cuáles eran las zonas más críticas de la infraestructura ferroviaria española, lo que permite dibujar un mapa prácticamente generalizado porque los puntos negros afectan a las principales líneas de la red de alta velocidad española.