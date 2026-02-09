edición general
Acusan a una empleada del hogar de robar una cubertería, la despiden y la Justicia obliga a la empleadora a pagarle más de 19.000 euros

Tras la supuesta confesión, la empleadora da de baja en la Seguridad Social a su trabajadora de hace más de 16 años, pero le pide mediante una carta que firme una baja voluntaria. Unos días después, la empleada del hogar presenta demanda por despido improcedente. Cuando S. ve que hay un juicio en marcha, intenta arreglarlo y envía un burofax a D. diciéndole que ahora sí la despide disciplinariamente. La sentencia indica que el primer despido es improcedente y aseguran que el segundo despido no sirve para arreglar el primero.

Pues es lo que hay. No ha seguido el procedimiento legal. El desconocimiento de las leyes no te exime de ellas por muy rico que seas, o al menos debería ser así... que en España si tienes pastas o has robado lo suficiente no pisas un talego.
Cria cuervos
