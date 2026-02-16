·
Los acusados por una de las mayores estafas inmobiliarias de España aceptan penas mínimas
El acuerdo alcanzado por un pacto entre la Fiscalía y las acusaciones prevé la condena máxima de cuatro años y siete meses de cárcel
etiquetas
estafa
juicio
compartir
#2
capitan__nemo
Si es una de las mayores estafas cómo es que han tenido estas pequeñas penas.
Algo no encaja.
0
K
16
#3
woody_alien
Entre los investigados por esta macroestafa inmobiliaria, que engañaba propietarios con productos financieros como hipotecas inversas figuraba también Artur Segarra, declarado en rebeldía y que cumple cadena perpetua en Tailandia por haber asesinado en 2016 a David Bernat, vecino de de L’Albi (Lleida).
Que bonicos tos, estafaron y desahuciaron a 100 ancianos desvalidos y al final el único que pringa lo hace en Tailandia y por otra cosa
0
K
12
#4
ochoceros
#3
Yo también me he llevado una desilusión pensando que por fin había caído el clan Famaztella.
0
K
13
#1
Rixx
Afinando que es gerundio
0
K
7
#5
ElenaCoures1
¿Sin devolver la pasta?
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
