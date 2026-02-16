edición general
6 meneos
19 clics
Los acusados por una de las mayores estafas inmobiliarias de España aceptan penas mínimas

Los acusados por una de las mayores estafas inmobiliarias de España aceptan penas mínimas

El acuerdo alcanzado por un pacto entre la Fiscalía y las acusaciones prevé la condena máxima de cuatro años y siete meses de cárcel

| etiquetas: estafa , juicio
5 1 0 K 61 actualidad
5 comentarios
5 1 0 K 61 actualidad
capitan__nemo #2 capitan__nemo
Si es una de las mayores estafas cómo es que han tenido estas pequeñas penas.

Algo no encaja.
0 K 16
woody_alien #3 woody_alien
Entre los investigados por esta macroestafa inmobiliaria, que engañaba propietarios con productos financieros como hipotecas inversas figuraba también Artur Segarra, declarado en rebeldía y que cumple cadena perpetua en Tailandia por haber asesinado en 2016 a David Bernat, vecino de de L’Albi (Lleida).

Que bonicos tos, estafaron y desahuciaron a 100 ancianos desvalidos y al final el único que pringa lo hace en Tailandia y por otra cosa :shit:
0 K 12
ochoceros #4 ochoceros
#3 Yo también me he llevado una desilusión pensando que por fin había caído el clan Famaztella.
0 K 13
#1 Rixx
Afinando que es gerundio :roll:
0 K 7
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
¿Sin devolver la pasta?
0 K 7

menéame