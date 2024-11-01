Acusado de malversación, detienen en California a obispo de la Iglesia Católica

Además de la acusación de malversación de recursos de la iglesia, el obispo es señalado por acudir a un club de stripper. El religioso de 60 años enfrenta ocho cargos por malversación, ocho por lavado de dinero y un agravante por delito grave de cuello blanco, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego. El análisis preliminar señaló que faltaban al menos 427 mil dólares, aunque la cifra total podría acercarse a un millón de dólares.