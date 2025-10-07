edición general
La acusación popular pide la declaración de Pedro Sánchez y un careo entre el rector y el exvicerrector de la Complutense

Las asociaciones ultra que dirigen la acusación contra Begoña Gómez presentan su escrito de diligencias en el que incluyen como prueba de cargo un informe ajeno a la causa

shinjikari #1 shinjikari
Y que el Imperio Austrohúngaro deponga las armas, si por pedir...
