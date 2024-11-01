edición general
6 meneos
12 clics
Actualización del caso de asesinato de Charlie Kirk: ¿Tyler Robinson no actuó solo? Los federales centran su atención en un segundo tirador. (Eng)

Actualización del caso de asesinato de Charlie Kirk: ¿Tyler Robinson no actuó solo? Los federales centran su atención en un segundo tirador. (Eng)

El FBI investiga una conspiración en el asesinato de Charlie Kirk; nuevas pruebas apuntan a posibles cómplices.

| etiquetas: fbi , patel , charlie kirk , asesinato , tirador
5 1 0 K 94 actualidad
3 comentarios
5 1 0 K 94 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Tommy no es lo suficiente woke :popcorn:
5 K 90
mariKarmo #2 mariKarmo
El backup de toda la vida.
0 K 18
obmultimedia #3 obmultimedia
y no investigan a los dos que tenia detras haciendo señas de beisbol justo segundos antes de recibir el tiro mortal?
0 K 11

menéame