6
meneos
12
clics
Actualización del caso de asesinato de Charlie Kirk: ¿Tyler Robinson no actuó solo? Los federales centran su atención en un segundo tirador. (Eng)
El FBI investiga una conspiración en el asesinato de Charlie Kirk; nuevas pruebas apuntan a posibles cómplices.
|
etiquetas
:
fbi
,
patel
,
charlie kirk
,
asesinato
,
tirador
3 comentarios
compartir
#1
Verdaderofalso
Tommy no es lo suficiente woke
5
K
90
#2
mariKarmo
El backup de toda la vida.
0
K
18
#3
obmultimedia
y no investigan a los dos que tenia detras haciendo señas de beisbol justo segundos antes de recibir el tiro mortal?
0
K
11
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
