Actuación y detención por la gendarmeria francesa de un Mercedes a más de 200 km/h (francés)  

La gendarmeria dispone de un Alpine con 300cv y 260 km/h.para cazar a los infractores de velocidad. En este caso atrapan a dos extranjeras en un lujoso Mercedes a 226km/h por lo que el vehículo es incautado durante al menos 7 dias, retirado el permiso de conducir que se le enviará a su domicilio pasado un tiempo y una multa de 750 €. Posteriormente será el juzgado quien aplicará la pena correspondiente.