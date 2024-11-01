edición general
4 meneos
129 clics
Actuación y detención por la gendarmeria francesa de un Mercedes a más de 200 km/h (francés)

Actuación y detención por la gendarmeria francesa de un Mercedes a más de 200 km/h (francés)  

La gendarmeria dispone de un Alpine con 300cv y 260 km/h.para cazar a los infractores de velocidad. En este caso atrapan a dos extranjeras en un lujoso Mercedes a 226km/h por lo que el vehículo es incautado durante al menos 7 dias, retirado el permiso de conducir que se le enviará a su domicilio pasado un tiempo y una multa de 750 €. Posteriormente será el juzgado quien aplicará la pena correspondiente.

| etiquetas: actuación , detención , gendarmeria , mercedes , 200 km/h
3 1 0 K 45 actualidad
6 comentarios
3 1 0 K 45 actualidad
cocolisto #2 cocolisto
No se como va la cosa en España pero en Francia te crujen por exceso de velocidad. Y no te puedes quejar de que ponen radares para pillarte porque hay radares y controles por todas partes. Claro que siempre hay quien le gusta colaborar con el fisco en su modalidad de sanción.
Y lo de la incautación del vehículo y la retirada del permiso de conducir, muchos no lo ven venir.
0 K 20
Fartis #6 Fartis
#2 aqui no es una sancion, es un delito, tienes pena de carcel ademas.
0 K 6
#1 Leon_Bocanegra
Pongámonos a 260 para parar y multar a un loco que va a 225.
1 K 13
cocolisto #4 cocolisto
#1 También llevan coches normales, citroen, opel corsa y asi {0x1f609} como explican en una detención de un automóvil adelantando por el carril de acceso y arcén
0 K 20
#5 diablos_maiq
No me creo que semejante tanque pueda ir a 225 km/h
0 K 10
Tito_Keith #3 Tito_Keith
Alguien que va tan deprisa no tiene tiempo para una multa
0 K 7

menéame