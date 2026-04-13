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La actriz Ruby Rose acusa a Katy Perry de agresión sexual: “Frotó su asquerosa vagina en mi cara”.

La actriz Ruby Rose acusa a Katy Perry de agresión sexual: “Frotó su asquerosa vagina en mi cara”.

La intérprete australiana denuncia a la cantante ante la policía por unos hechos ocurridos hace dos décadas y la acusa de haber intentado comprar su silencio.

| etiquetas: kate perry , vagina , agresión , sexual , ruby rose
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7 comentarios
6 0 0 K 64 actualidad
#1 unocualquierax *
Sería la vulva, digo yo, no la vagina.
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angeloso #3 angeloso
#1 El porcentaje de yankis que saben la diferencia es muy bajo.
1 K 26
#5 Pastis
Yo me ofrezco voluntario a que me la pase a mi, solo por la ciencia y ver si es asquerosa o no.
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#7 joseac
#5 {0x1f606} {0x1f606} {0x1f606} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} jajajaja {0x1f602} ????...
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azathothruna #4 azathothruna
Esto es mas dificil de probar, creo.
Igual, si de verdad paso, muy condenable.
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#2 surco
Vamos, que le hizo un Mortadelo en versión femenina. Si es verdad que denuncie. Si no tiene pruebas ( según ella había mil testigos) que la denuncien
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lonnegan #6 lonnegan
I kissed a girl and I liked it toma otro significado a partir de ahora xD
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menéame