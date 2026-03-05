La actriz de doblaje María Luisa Solá, molesta con los Goya por no juntarla con Susan Sarandon: "Fue lamentable"

Todavía sigue coleando el feo detalle de la organización de la gala de los Goya en Barcelona con la actriz de doblaje, Mª Luisa Solá de 87 años, y Susan Sarandon. “Lamentablemente los organizadores del evento consideraron que no merecía la pena ... Fue lamentable qué le vas a hacer”, sin duda hubiera sido “un momento humano, de cariño y de agradecimiento" dice Solá apenada y resignada. Tinet Rubira (Gestmusic), encargada de la Gala, explicó que el ecuentro suponía “haber parado una ceremonia de entrega de premios para hacer un talk show”
Primero, porque como amante del anime, creo que los dibujos animados sin doblar son mil veces mejor.
Y segundo, porque hay gente sin conocimiento adecuado de idiomas y con problemas que hacen que no puedan disfrutar leyendo los subtítulos (dislexia, incapacidad de mantener la atención, de leer y darse cuenta de lo que pasa en la pantalla al mismo tiempo, etc).
Como ves, defiendo que todo es mejor en V.O., pero hay que pensar que no lo es para todo el mundo.
luego que si se silencia a las mujeres...