La actriz de doblaje María Luisa Solá, molesta con los Goya por no juntarla con Susan Sarandon: "Fue lamentable"

Todavía sigue coleando el feo detalle de la organización de la gala de los Goya en Barcelona con la actriz de doblaje, Mª Luisa Solá de 87 años, y Susan Sarandon. “Lamentablemente los organizadores del evento consideraron que no merecía la pena ... Fue lamentable qué le vas a hacer”, sin duda hubiera sido “un momento humano, de cariño y de agradecimiento" dice Solá apenada y resignada. Tinet Rubira (Gestmusic), encargada de la Gala, explicó que el ecuentro suponía “haber parado una ceremonia de entrega de premios para hacer un talk show”