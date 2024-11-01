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La actriz Aris Gómez se querella contra Torbe, productor de cine para adultos, por presuntas injurias, calumnias y amenazas

La actriz Aris Gómez se querella contra Torbe, productor de cine para adultos, por presuntas injurias, calumnias y amenazas

La querella se interpondrá tras el acto de conciliación de este miércoles al que el productor no ha acudido

| etiquetas: pornografía , cine , torbe , denuncia
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5 comentarios
4 1 0 K 62 actualidad
Connect #3 Connect
David Jimenez, El Director, le hizo una entrevista hace tres meses. Una entrevista bastante incómoda por como es este personaje. Yo no me lo creí, David Jiménez tampoco, aunque trató de ser diplomático.
www.youtube.com/watch?v=OQUALTR6pL8

Lo que le venga a Torbe, me da que merecido es.
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Así lo ha explicado Alfredo Arrién, abogado de Aris Gómez, quien ha detallado que el productor ha alegado que no se le había notificado en tiempo y forma esta citación, pero en el juzgado se ha comprobado que sí se había hecho...
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YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
#1 y además mentiroso con lo de "no se me ha notificado" como excusa para no presentarse al acto de conciliación. por cierto, que según Frijolito, su tierno hijito de 9 años ve las pelis de un tal Segura donde hace cameos esta persona denunciada... qué guay, no?
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Expat_Guinea_Ecuatorial #4 Expat_Guinea_Ecuatorial
Si, en una pelicula de hace 25 años sale. Antes de los problemas legales
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Vodker #5 Vodker *
#4 hace un cameo en Torrente 5: Operación Eurovegas, de 2014.
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menéame