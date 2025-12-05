edición general
El acto de matar: cómo EEUU justifica convertir el mar Caribe en un cementerio

Nadie sabe quiénes eran ni cómo se llamaban. Tampoco si la embarcación en la que viajaban transportaba droga o si, como sugieren filtraciones, algunos eran simples pescadores. Pero más de 80 personas han muerto en tres meses por los bombardeos de Estados Unidos contra supuestas narcolanchas en el Caribe. Una campaña de ataques que ya investiga el Congreso y que la ONU considera como una posible cadena de ejecuciones extrajudiciales.

makinavaja
¿Desde cuando EEUU necesita justificar sus asesinatos? :-D
