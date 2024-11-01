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El activista español de la Flotilla viaja hacia España tras ser liberado y deportado junto a su compañero brasileño

El activista español de la Flotilla viaja hacia España tras ser liberado y deportado junto a su compañero brasileño

El activista español de la Global Sumud Flotilla detenido en Israel, Saif Abukeshek, vuela este domingo hacia España y llegará al Aeropuerto de Barcelona a las 16.30 horas, según ha informado la organización en un comunicado, tras haber sido liberado, junto a su compañero brasileño, Thiago Ávila, por las autoridades israelíes. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí ha anunciado esta mañana la liberación y deportación de los activistas detenidos en aguas internacionales rumbo a Gaza y encarcelados desde hace más de una semana.

| etiquetas: activista , flotilla , liberado , viaja , españa
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4 comentarios
10 2 0 K 139 actualidad
vicus. #1 vicus.
Secuestrado y torturado por la manda de orcos que componen esa ciénaga infecta a la que llaman Israel.
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#2 laruladelnorte
“Estoy seguro de que el trato que he tenido que soportar no es comparable con el sufrimiento por el que pasan los prisioneros palestinos, incluidos niños y mujeres. Hemos escuchado los testimonios sobre sus torturas y violaciones de derechos diarias. Hay que seguir movilizándonos, no podemos olvidar a los prisioneros palestinos”, ha dicho.

No quiero ni imaginar el trato inhumano al que serán sometidos los prisioneros palestinos viendo el horror que cada día causan esos asesinos.
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Spirito #4 Spirito
#2 Cuando se demuestre, porque se demostrará tarde o temprano, lo que hicieron y están haciendo esos criminales, posiblemente las torturas de la Inquisición nos parezcan chiquilladas.
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#3 burgerconqueso
“ Estoy seguro de que el trato que he tenido que soportar no es comparable con el sufrimiento por el que pasan los prisioneros palestinos”, estoy seguro que lo han tratado como una mierda igualmente, pero al menos no ha caido en el victimismo de aquel politico de la primera flotilla que dijo que habian tenido un trato como en Auschwitz.
Y repito, seguro que los putos sionistas los ha. tratado como una mierda
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menéame