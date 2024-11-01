El activista español de la Flotilla viaja hacia España tras ser liberado y deportado junto a su compañero brasileño

El activista español de la Global Sumud Flotilla detenido en Israel, Saif Abukeshek, vuela este domingo hacia España y llegará al Aeropuerto de Barcelona a las 16.30 horas, según ha informado la organización en un comunicado, tras haber sido liberado, junto a su compañero brasileño, Thiago Ávila, por las autoridades israelíes. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí ha anunciado esta mañana la liberación y deportación de los activistas detenidos en aguas internacionales rumbo a Gaza y encarcelados desde hace más de una semana.
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No quiero ni imaginar el trato inhumano al que serán sometidos los prisioneros palestinos viendo el horror que cada día causan esos asesinos.
Y repito, seguro que los putos sionistas los ha. tratado como una mierda