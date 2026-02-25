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El activista británico de extrema derecha Tommy Robinson visita el Departamento de Estado de EE. UU. (Eng)

Robinson visitó el Departamento de Estado «a título personal, en el marco de una visita realizada hoy», según informó un portavoz del departamento a Reuters en unas declaraciones enviadas por correo electrónico. El portavoz no respondió a las preguntas sobre con quién más se reunió Robinson, qué temas se trataron ni cuál fue el objetivo de su visita. Joe Rittenhouse, funcionario del Departamento de Estado y asesor principal de la Oficina de Asuntos Consulares del departamento, se reunió con Robinson

| etiquetas: tommy robinson , extrema derecha , reino unido , eeuu , trump
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