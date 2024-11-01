Una activista afirmó que la redada fue «lo mejor que he hecho nunca»  

Una activista de Palestine Action acusada de causar daños materiales en las instalaciones británicas de una empresa de defensa con sede en Israel ha declarado ante el tribunal que participar en la redada fue «lo mejor que he hecho nunca». Zoe Rogers, de 22 años, está acusada de irrumpir en la fábrica de Elbit Systems, cerca de Bristol, en agosto de 2024, antes de destruir propiedad y enfrentarse a los guardias de seguridad y a la policía. Representándose a sí misma, Rogers declaró ante el jurado del Tribunal Penal de Woolwich que había «buenas