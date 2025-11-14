edición general
ACS (Florentino Pérez) se alía con el fondo BlackRock en el negocio de centros de datos para IA y computación en la nube

ACS ha llegado a un acuerdo con Global Infrastructure Partners (GIP), división de infraestructuras del gigante financiero estadounidense BlackRock, para establecer una sociedad conjunta al 50% destinada a la promoción, construcción, desarrollo, operación y comercialización de una capacidad inicial de 1,7 GW en centros de datos. "Juntos, estamos en una posición privilegiada para satisfacer la creciente demanda de IA y computación en la nube con soluciones integrales y sostenibles", ha añadido el consejero delegado Juan Santamaría.

Cómo BlackRock compra empresas públicas y lo pagas tú
BlackRock: El banquero secreto de la guerra entre Irán e Israel y otras claves para entender el conflicto
etc...:

Pues nada, el Bernabéu será su nuevo Centro de Datos. Habrá que vigilar la generación de energía y las aguas residuales.
¿Tienen sus propias plantas de generacion de electricidad o van a parasitar el resto y disparar el precio de la electricidad para todo el mundo?
La avaricia los cría y ellos se juntan
#1 Desigualdad extrema: el 1% de los multimillonarios acumula más riqueza que el 95% de la población mundial
Tres grandes gestoras de fondos de inversión, BlackRock, State Street y Vanguard, gestionan cerca de 1/5 parte de todos los activos de inversión del mundo. El 1% de los más ricos del mundo posee más riqueza que el 95% de la población mundial en conjunto, según un informe de Oxfam Intermón. Este mayor poder económico hace que la influencia de los ultrarricos sobre la…
