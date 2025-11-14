ACS (Florentino Pérez) se alía con el fondo BlackRock en el negocio de centros de datos para IA y computación en la nube

ACS ha llegado a un acuerdo con Global Infrastructure Partners (GIP), división de infraestructuras del gigante financiero estadounidense BlackRock, para establecer una sociedad conjunta al 50% destinada a la promoción, construcción, desarrollo, operación y comercialización de una capacidad inicial de 1,7 GW en centros de datos. "Juntos, estamos en una posición privilegiada para satisfacer la creciente demanda de IA y computación en la nube con soluciones integrales y sostenibles", ha añadido el consejero delegado Juan Santamaría.