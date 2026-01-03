Aclaraciones

Espero que este sea último texto que le dedique a este asunto pero dado que mucha gente me está preguntando al respecto quiero clarificar ciertos temas internos.
- Como pasó el año pasado, nuevamente se ha penalizado, limitando su participación, a un socio (dueño) de Menéame.
- Como pasó el año pasado, el socio penalizado, al igual que hizo el otro, ya ha pedido que me quiten de administrador de la empresa y deje de trabajar aquí. No sé si esto se llevará a término antes o después, pero lo digo para que quién esté interesado en estos asuntos sepa valorar lo que implican mis decisiones.
- Dado que el socio está con su participación limitada no voy a permitir que se le insulte o denigre . Tomaré las medidas que sean necesarias para evitarlo. Estas van desde eliminar cuentas a cerrar temporalmente el nótame.
- Eso no significa que no se pueda criticar mi gestión, a los moderadores o a la plataforma. Podéis decir lo que queráis de nosotros que no tiene penalización ninguna siempre que no se violen las normas exageradamente.
- También se pueden comentar los sucesos que han provocado esta situación como ha hecho elegantemente @Carademalo. No comparto su análisis pero sí su forma de expresarlo y me alegro de que participe y traslade sus inquietudes y preocupaciones www.meneame.net/m/Artículos/contra-falso-autoritarismo-meneame-como-h.
- Como ya he dicho en varias ocasiones yo no modero y solo actúo en el caso de que esté en peligro la viabilidad de la empresa. Insultar a los socios que no participan está en esa categoría.
- Si alguien tiene alguna duda adicional (espero que no) puede preguntarme que estaré encantado de aclararla. También me podéis tocar las narices, soportarlo está incluido en mi Job description.