Aclaraciones

Espero que este sea último texto que le dedique a este asunto pero dado que mucha gente me está preguntando al respecto quiero clarificar ciertos temas internos.

Como pasó el año pasado, nuevamente se ha penalizado, limitando su participación, a un socio (dueño) de Menéame. Como pasó el año pasado, el socio penalizado, al igual que hizo el otro, ya ha pedido que me quiten de administrador de la empresa y deje de trabajar aquí. No sé si esto se llevará a término antes o después, pero lo digo para que quién esté interesado en estos asuntos sepa valorar lo que implican mis decisiones. Dado que el socio está con su participación limitada no voy a permitir que se le insulte o denigre . Tomaré las medidas que sean necesarias para evitarlo. Estas van desde eliminar cuentas a cerrar temporalmente el nótame. Eso no significa que no se pueda criticar mi gestión, a los moderadores o a la plataforma. Podéis decir lo que queráis de nosotros que no tiene penalización ninguna siempre que no se violen las normas exageradamente. También se pueden comentar los sucesos que han provocado esta situación como ha hecho elegantemente @Carademalo. No comparto su análisis pero sí su forma de expresarlo y me alegro de que participe y traslade sus inquietudes y preocupaciones www.meneame.net/m/Artículos/contra-falso-autoritarismo-meneame-como-h. Como ya he dicho en varias ocasiones yo no modero y solo actúo en el caso de que esté en peligro la viabilidad de la empresa. Insultar a los socios que no participan está en esa categoría. Si alguien tiene alguna duda adicional (espero que no) puede preguntarme que estaré encantado de aclararla. También me podéis tocar las narices, soportarlo está incluido en mi Job description.