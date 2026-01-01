El acceso a un piso se vuelve casi imposible en el área metropolitana

El año económico ha estado marcado por el descontrol del precio de la vivienda, que imposibilita el acceso en condiciones dignas a miles de familias. El desajuste entre la oferta de pisos y la demanda en plena eclosión demográfica por la llegada de inmigrantes ha elevado el coste de compra y alquiler por encima de los niveles alcanzados durante la burbuja inmobiliaria de hace veinte años.
| etiquetas: crisis vivienda , vivienda nueva , valencia , área metropolitana
Ambos son bienes escasos por los que la gente compite. Igual que sería ilógico hablar de que el "acceso en condiciones dignas a miles de familias" al caviar, no tiene sentido hablar de esto otro.
Si el precio del caviar te parece alto, puedes comer otras cosas. Y si la metropolis es cara, puedes vivir en otros sitios. Ambas cosas están muy bien, pero no son necesarias.
