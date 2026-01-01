edición general
El acceso a un piso se vuelve casi imposible en el área metropolitana

El año económico ha estado marcado por el descontrol del precio de la vivienda, que imposibilita el acceso en condiciones dignas a miles de familias. El desajuste entre la oferta de pisos y la demanda en plena eclosión demográfica por la llegada de inmigrantes ha elevado el coste de compra y alquiler por encima de los niveles alcanzados durante la burbuja inmobiliaria de hace veinte años.

tampoco es tan asi, solo es imposible para el 95% de los muertos de hambre del pais, la gente bien puede acceder sin problemos. :troll:
Gracias Pedro
La vivienda y el comer son dos derechos básicos. No así la vivienda en el área metropolitana, ni el caviar.
Ambos son bienes escasos por los que la gente compite. Igual que sería ilógico hablar de que el "acceso en condiciones dignas a miles de familias" al caviar, no tiene sentido hablar de esto otro.

Si el precio del caviar te parece alto, puedes comer otras cosas. Y si la metropolis es cara, puedes vivir en otros sitios. Ambas cosas están muy bien, pero no son necesarias.

Es un drama, la verdad. Compra gente de alto poder adquisitivo para alquilar y obtener una rentabilidad que los bancos no dan. Al final hay un trasvase de rentas bajas a rentas altas: los pobres cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos.

Y la solución que dan los lumbreras es construir más. ¿Dónde? ¿En la huerta de Alboraya? ¿En la poca huerta que queda de El Pouet? Eso destruyamos aún más los fértiles campos valencianos. Total, la Ford de Almussafes se llevó por delante una de las…   » ver todo el comentario
