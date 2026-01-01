El acceso a un piso se vuelve casi imposible en el área metropolitana

El año económico ha estado marcado por el descontrol del precio de la vivienda, que imposibilita el acceso en condiciones dignas a miles de familias. El desajuste entre la oferta de pisos y la demanda en plena eclosión demográfica por la llegada de inmigrantes ha elevado el coste de compra y alquiler por encima de los niveles alcanzados durante la burbuja inmobiliaria de hace veinte años.