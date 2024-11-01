Se acabó: China ha construido la máquina prohibida (ENG)  

Estados Unidos no se limitó a imponer sanciones a China. Les privó del acceso a una única máquina que controla el futuro de todo. En este vídeo analizamos cómo un pequeño interruptor dentro de tu teléfono se convirtió en la tecnología más disputada del planeta, por qué solo una empresa en el mundo puede fabricar la máquina que produce los chips modernos, y cómo Estados Unidos utilizó eso para asfixiar a toda la industria tecnológica china. No se trata de comercio. Ni siquiera se trata de dinero. Se trata de quién controla las máquinas que const