¿Abrirá una vía para la liberación de Palestina la guerra de EEUU e Israel contra Irán?

Si fracasa la guerra de EEUU e Israel contra Irán, las implicaciones irán mucho más allá del campo de batalla. Se empezará a desmoronar no solo el equilibrio de poder existente, sino también el propio lenguaje y los presupuestos que han gobernado la zona durante décadas. En ese contexto es probable que potencias globales como China y Rusia se posicionen más firmemente como socios económicos y estratégicos alternativos, y traten de sacar provecho de un panorama regional cambiante.