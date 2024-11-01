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¿Abrirá una vía para la liberación de Palestina la guerra de EEUU e Israel contra Irán?

¿Abrirá una vía para la liberación de Palestina la guerra de EEUU e Israel contra Irán?

Si fracasa la guerra de EEUU e Israel contra Irán, las implicaciones irán mucho más allá del campo de batalla. Se empezará a desmoronar no solo el equilibrio de poder existente, sino también el propio lenguaje y los presupuestos que han gobernado la zona durante décadas. En ese contexto es probable que potencias globales como China y Rusia se posicionen más firmemente como socios económicos y estratégicos alternativos, y traten de sacar provecho de un panorama regional cambiante.

| etiquetas: palestina , eeuu , israel , irán , geoestrategia
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4 comentarios
6 2 0 K 90 actualidad
mis_cojones_en_bata #2 mis_cojones_en_bata
Me la juego: NO
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FatherKarras #1 FatherKarras
Al mismo tiempo, algunos países europeos, que ya han empezado a expresar su desacuerdo con la política estadounidense, pueden empezar a negociar nuevos acuerdos, sobre todo teniendo en cuenta la importancia estratégica del Estrecho de Ormuz y su relación directa con los flujos mundiales de energía.

Puede que países de todo el Sur Global aprendan de este momento y exploren formas de cooperación regional en contra de los marcos coloniales heredados y de las viejas jerarquías de poder.

El

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makinavaja #3 makinavaja
Ni EEUU ni Israel reconocerán nunca que la guerra de Irán ha fracasado...
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#4 luckyy
La via que tiene que abrir es la desaparición de Israel y que los judios, esta vez sí, vaguen eternamente por el desierto.
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menéame