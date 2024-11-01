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Abre un nuevo Parador en un castillo del siglo XVI con impresionantes vistas al Mediterráneo

Abre un nuevo Parador en un castillo del siglo XVI con impresionantes vistas al Mediterráneo

El hotel de 4 estrellas superior cuenta con piscina exterior, zona wellness y restaurante de cocina regional.

| etiquetas: paradores , ibiza , dalt vila , castillo de la almudaina
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2 comentarios
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Asimismov #1 Asimismov
Irrelevante para el 99,99% de los españoles. Ibiza no necesitaás turismo.
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amouseonmars #2 amouseonmars
Y seis euros un café
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menéame