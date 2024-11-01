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Abre un nuevo Parador en un castillo del siglo XVI con impresionantes vistas al Mediterráneo
El hotel de 4 estrellas superior cuenta con piscina exterior, zona wellness y restaurante de cocina regional.
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#1
Asimismov
Irrelevante para el 99,99% de los españoles. Ibiza no necesitaás turismo.
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#2
amouseonmars
Y seis euros un café
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