edición general
11 meneos
13 clics
Abre en Brasil la mayor fábrica del mundo de mosquitos para combatir el dengue

Abre en Brasil la mayor fábrica del mundo de mosquitos para combatir el dengue

La mayor fábrica del mundo de mosquitos infectados con la bacteria Wolbachia para combatir el dengue está preparada para empezar a funcionar en el estado brasileño de São Paulo, informó este miércoles la propietaria, la empresa de biotecnología británica Oxitec. La fábrica, que aún espera la autorización de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), tiene capacidad para producir 190 millones de mosquitos por semana y cubrir a una población de 100 millones de personas durante un año.

| etiquetas: brasil , fábrica , mosquitos , dengue , oxitec
10 1 0 K 165 ciencia
4 comentarios
10 1 0 K 165 ciencia
keizal #1 keizal
#0 La entradilla: ¿"a mayor..." o "La mayor..."?
1 K 40
Khadgar #2 Khadgar
Será criadero, no fábrica ¿no?
1 K 21
#4 Sammy_Jankis
#2 Venía a decir lo mismo. Periodismo de hoy.
1 K 21
Connect #3 Connect
Próximamente...
"la plaga de los mosquitos con la bacteria Wolbachia".
0 K 18

menéame