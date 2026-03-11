Abogados vascos presentan una denuncia por posibles crímenes de guerra en Gaza

El Centro Internacional de Justicia para los Palestinos ha presentado, junto con abogados vascos de la Coalición Global 195, una denuncia por delitos penales ante la Fiscalía española "en relación con crímenes de guerra" presuntamente cometidos en Gaza. Según informan el Observatorio de Derechos Humanos de Euskal Herria y la Iniciativa Ciudadana Gernika-Palestina, estos supuesto crímenes serían "punibles en virtud del Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI)", así como de la legislación española "debido al principio de complementariedad".