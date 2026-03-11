edición general
Abogados vascos presentan una denuncia por posibles crímenes de guerra en Gaza

El Centro Internacional de Justicia para los Palestinos ha presentado, junto con abogados vascos de la Coalición Global 195, una denuncia por delitos penales ante la Fiscalía española "en relación con crímenes de guerra" presuntamente cometidos en Gaza. Según informan el Observatorio de Derechos Humanos de Euskal Herria y la Iniciativa Ciudadana Gernika-Palestina, estos supuesto crímenes serían "punibles en virtud del Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI)", así como de la legislación española "debido al principio de complementariedad".

ahotsa
El que pueda hacer, que haga.
2
ahotsa
#1 Para el cobarde de #_2, que me tiene bloqueado, supongo que porque se habrá dado cuenta de que soy un vasco malnacido: Qué chorradas dices y cuánto odio destilas. Lo han hecho quienes lo han hecho y punto; es parte de la noticia. ¿O es que hay que hablar como Gila, "alguien ha matado a alguien"? Porque tampoco se podrá decir que son abogados ni que son palestinos quienes lo ha presentado, ¿no?
0
Verdaderofalso
cierto, pudiendo ser cualquier abogado que quiera que se respeten los DDHH en Gaza.
0
DotorMaster
y no es pecado hacer eso?
0
Tecar
Posibles.
Que nadie se venga arriba.
0
ahotsa
#3 Claro, cuando se denuncia siempre es "posible", "presunto"... El juez decide. Y tampoco quiero decir que llegue a buen puerto, obviamente, pero bueno, me parece bien la iniciativa. Me remito a mi primer comentario.
0
YSiguesLeyendo
el requisito era ser antisionista o tener los ocho apellidos vascos? si uno de los abogados no los tiene entonces no sirve o esto cómo va? qué asco utilizar lo de soy muy mucho vasco hasta para denunciar un genocidio
1

